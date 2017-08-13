Казахстан и Беларусь обсудили совместное использование экспериментального комплекса на базе казахстанского Токамака

Астана. 13 августа. КазТАГ — Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в воскресенье в Астане провел встречу со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, следует из сообщения на сайте главы правительства РК.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности ход реализации плана совместных мероприятий на 2017–2018 годы по развитию торгово-экономических отношений.

«Был обсужден статус реализации соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса на базе «Казахстанского Токамака», подписанного на заседании совета глав правительств СНГ в Казани в мае», — отмечается в сообщении.

Стороны также рассмотрели вопросы деятельности межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и обсудили предстоящее 13-е заседание комиссии, которое состоится в Казахстане в сентябре этого года.

«Кроме того, стороны уделили внимание вопросам взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в промышленной сфере, в области транспорта и коммуникаций, а также в космической отрасли», — указано в информации.

Также сообщается, что при участии премьеров двух стран состоялась церемония подписания ряда двусторонних соглашений.

Так, между правительствами Казахстана и Беларуси было заключено соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Отдельное соглашение было заключено между казахстанским агентством «Хабар» и белорусской «Белтелерадиокомпанией».

Межправительственная казахстанско-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству функционирует с 1996 года. Товарооборот между Казахстаном и Беларусью за январь-май 2017 года составил $207,8 млн, увеличившись на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.