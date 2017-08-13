Алматы. 13 августа. КазТАГ – Землетрясение силой 4,2 балла произошло в 139 км к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 августа 2017 г. в 9 час. 12 мин. 43 сек. алматинского времени (13 августа 2017 г. в 3 час. 12 мин. 43 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 139 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

«Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра — 42.12° с.ш. 76.05° в.д. Глубина — 5 км», — уточняется в сводке.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.