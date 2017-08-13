На казахстанско-кыргызском участке госграницы Таразский погранотряд смертельно ранил нарушителя, оказавшего сопротивление

Астана. 13 августа. КазТАГ — На казахстанско-кыргызском участке границы Таразский погранотряд получил сопротивление при попытке задержания группы нарушителей; один из нарушителей был смертельно ранен пограничниками, сообщила пресс-служба ПС КНБ РК.

«12 августа т.г. около 20.00 во время несения службы по охране и защите государственной границы пограничным нарядом погранзаставы «Жасоркен» Таразского пограничного отряда регионального управления «Оңтүстік» ПС КНБ РК обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Кыргызстаном», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

По информации пограничников, нарушителей было до 15 человек.

«Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы», — указано в пресс-релизе.

«В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела)», — отмечено в информации.

«В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался», — констатировали в ПС КНБ.

Также сообщается, что на участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы РК, переброшены дополнительные силы и средства ПС КНБ РК. Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению личностей нападавших.