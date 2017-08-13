Президент Казахстана побывал на международном турнире по жамбы ату на столичном ипподроме

Астана. 13 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывал на международном турнире по жамбы ату на столичном ипподроме «Казанат», сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе поездки на ипподром глава государства посетил международный турнир по жамбы ату «Алтын жебе», который проходит в рамках комплексной программы культурно-зрелищных и спортивных мероприятий международной специализированной выставки EXPO-2017», — говорится в сообщении на сайте Акорды в воскресенье.

Кроме этого, Н. Назарбаев осмотрел национально-культурный комплекс «Этноаул», расположенный на территории ипподрома.

Главе государства были представлены экспозиции, которые знакомят гостей комплекса с национальной кухней, ремеслами, спортивными играми, традициями и обрядами казахского народа, отмечается в сообщении.