В Казахстане готовятся к предстоящему визиту главы государства в Минск

Новости 99 0

Астана. 13 августа. КазТАГ — Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует посетить столицу Беларуси Минск, подтвердил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Сейчас готовимся к визиту нашего президента в Минск», — сказал Б. Сагинтаев в ходе казахстанско-белорусского форума в воскресенье.

При этом он отметил, что подготовительная работа «идет полным ходом», но конкретную дату визита глава кабмина не озвучил.

«Ожидаем, что визит главы нашего государства придаст существенный импульс развитию казахстанско-белорусских отношений», — подчеркнул премьер РК.

Участие в форуме принял премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как уже сообщалось, визит президента Казахстана в Беларусь запланирован на ноябрь. Об этом стало известно в июле 2017 года на встрече в Минске госсекретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с главой администрации президента РБ Натальей Кочановой.

По словам Н.Качановой, визит президента Казахстана в Минск планируется 9 ноября.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Президент Турции посетит Казахстан с официальным визитом в сентябре
  2. Главы МИД арабской «четверки» настаивают на выполнении Катаром требований по борьбе с терроризмом
  3. В управлении пассажирского транспорта Астаны отказались комментировать причины увольнения главы «Астана LRT»
  4. В Алматы сократили срок посреднику осужденного за взятки экс-главы миграционной полиции Алмалинского РУВД
  5. «Премьер отчитался Президенту о работе Правительства». «Еще раз о прагматичной дружбе с Россией». «Читающие будут управлять миром». «Умеют ли у нас в Казахстане снимать историческое кино?». «У дочери был рак, а её лечили от простуды…»

Новости партнеров

Загрузка...