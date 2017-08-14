Безработица в Казахстане в июле сохранилась на уровне 4,9%

Астана. 14 августа. КазТАГ – Численность безработных в Казахстане, по оценке, в июле 2017 года составила 437 тыс. человек, уровень безработицы — 4,9% от численности экономически активного населения (в июне — 4,9%), указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, официально на конец июля зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 96,4 тыс. человек, или 1,1% от численности экономически активного населения.