Медведев надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений Казахстана и России

Астана. 14 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник, Н.назарбаев отметил важность проведения подобной встречи в современных экономических условиях.

В свою очередь Д.Медведев поблагодарил Н.Назарбаева за предоставленные возможности для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЕАЭС и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

«Мы сегодня обсуждаем текущие экономические вопросы в рамках Евразийского межправительственного совета. Хочу поблагодарить Вас за прекрасные условия работы и выразить надежду на то, что наши двусторонние отношения будут развиваться также хорошо и поступательно, как это было в последние годы», — сказал глава правительства РФ.

Напомним, в Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрена цифровая повестка ЕАЭС, механизмы отслеживания товаров и торговые площадки для реализации электроэнергии.

В частности, в узком составе планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе: о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕАЭС; о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран; вопросы мониторинга таможенного декларирования между странами ЕАЭС и Китаем; о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений. Дополнительный вопрос повестки в узком составе – доступ экспортеров из стран ЕАЭС к инфраструктуре морских портов России.

В расширенном составе будут обсуждены вопросы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран-участниц Евразийского экономического союза; использование торговых площадок в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, «дорожная карта» скоординированной транспортной политики стран ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы и ряд других вопросов.

На заседании межправсовета планируется принятие ряда документов по вопросам повестки дня.

В заседании принимают участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства РФ Дммитрий Медведев, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер Беларуси Андрей Кобяков и премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.