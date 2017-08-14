В Казахстане образовательные гранты в этом году распределены без преимущественного права «Алтын белгі»

Астана. 14 августа. КазТАГ – В Казахстане в этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ по избранным специальностям, с учетом льготных категорий, но без преимущественного права «Алтын белгі», сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования министерства образования и науки РК, член республиканской конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов Гульзат Кобенова.

«В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ по избранным специальностям, с учетом сельской квоты и других льготных категорий, установленных законодательством, без преимущественного права «Алтын белгі», — сказала Г. Кобенова на пресс-конференции в понедельник.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами при сохранении преимущественного права, обратила внимание она.

«Республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения. Список отдельный с дополнительными местами также представлен в газетах», — отметила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

«Всего количество грантов увеличилось на 3,5% или на 1487 грантов, что в целом отражает высокий уровень знаний обладателей знака «Алтын белгі». Обладатели «Алтын белгі» без грантов не остаются», — добавила Г. Кобенова.

При этом министерство образования и науки РК продолжит работу над изменением законодательства.

«Мы надеемся, что в следующем году гранты будут распределяться только по баллам ЕНТ, с учетом сельской квоты, детей-сирот, инвалидов и других льготных категорий. Параллельно уже на следующей неделе министерство приступит к проверке школ, где выпускники – обладатели знака «Алтын белгі» – получили на ЕНТ наименее низкие баллы. Для выпускников такие проверки не будут иметь последствия, однако при выявлении факта фальсификации руководство школ будет строго наказано», — заключила она.

По данным МОН РК, в этом году в конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 63169 человек, в том числе 49858 человек с казахским языком обучения, 13311 – с русским языком обучения, 4435 обладателей «Алтын белгі», 1147 победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, научных и спортивных соревнований. При этом количество образовательных грантов составило всего 37932, из них 13670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8235 грантов – на педагогические, 2682 гранта – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 3150 грантов – на медицинские специальности.