20 памятников истории и культуры Астаны вошли в сакральную карту столицы

Астана. 14 августа. КазТАГ – В настоящее время в Астане сакральными определены 20 памятников истории и культуры, куда вошли городище «Бозок», могильники «Шубар», «Саркрома» и «Куйгенжар», курган Коктал и ряд других, сообщила пресс-служба столичного акимата.

«На сегодняшний день в Астане имеется 46 памятников истории и культуры, включающие 34 памятника архитектуры и градостроительства и 12 археологических памятников. Из них по значимости 2 памятника республиканского значения, 44 – местного. По всем памятникам определены охранные зоны и установлены таблички, информирующие о том, что они находятся под охраной государства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата в понедельник.

Отмечается, что за 2013-2016 годы отреставрировано 13 памятников историко-культурного наследия Астаны, среди которых триумфальная арка «Мәңгілік ел», монумент «Астана Байтерек», монумент «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым», памятники Абаю, С. Сейфуллину (пр. Женис), хану Кенесары, здание постановочного цеха Казахского муздрамтеатра им. К.Куанышбекова (бывшая мусульманская школа ХIХ века) и др.

Городище «Бозок» находится на восточном берегу озера Бузукты в черте города, на территории Есильского района. Памятник состоит из 4-х частей, занимающих в целом площадь около 40 га.

«Центральными градообразующими являются три площадки размерами порядка 35х35 м, названные «кварталами». Каждый из них обнесен валом и внутренним рвом. Внутри трехчастной композиции находится сакральный центр городища, где открыты основания двух кирпичных мавзолеев, одного минарета, кирпичеобжигательной печи и 11 погребальных сооружений», — отмечается в сообщении.

Также в карту предлагают внести могильник «Шубар», расположенный в 15,5 км к северо-востоку от Астаны, в 1 км северо-восточнее села Шубар, состоящий из двух земляных насыпей, вытянутых по линии восток-запад. Могильник «Саркрома» – юго-восточная окраина Астаны, представляющая собой цепочку земляных кольцевых оградок в форме эллипса, средний диаметр сооружений 10х11 м, высота – 0,5 м, ширина кольцевых стен составляет 2 м. Могильник «Куйгенжар» – восточная окраина Астаны, III-I вв. до н.э, состоит из 5 курганов, вытянутых цепочкой, которые представляют собой земляные с каменным панцирем насыпи диаметром 12–42 м, высотой 1–2м.

В число сакральных объектов также планируется внести одиночный курган Коктал, расположенный в северной части города, в 1,5 км к северу от пос. Коктал, и здание постановочного цеха Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.

«Здание расположено в центре города, недалеко от пересечения ул. Абая и пр. Республики. Здесь в начале ХХ века располагалась первая мусульманская школа, где преподавал выдающийся поэт, писатель, общественный деятель С. Сейфуллин. Памятник представляет собой провинциальную постройку, являющуюся одним из своеобразных образцов деревянного зодчества конца XIX – начала ХХ вв. Бывшая мусульманская школа является памятником республиканского значения», — отмечается в сообщении акимата.

Мусульманское кладбище «Караоткел», расположенное в мкр. «Жастар», также входит в список сакральных мест. По данным общественного объединения аксакалов «Ак Орда», на кладбище находятся захоронения, возраст которых 300–400 лет, и есть более 100 погребений с арабскими надписями. Согласно легендам, на кладбище могут быть похоронены сын хана Тауке Самеке, старший султан Акмолы К. Кудаймендин, воины батыров Богенбая, Кабанбая, Амангельды Иманова, купец Б. Косшыгулов и др.

«Также в список сакральных мест входят: школа Баймухамбета Косшыгулова, расположенная на пересечении улиц Абая и Бокейхана; старейший в городе православный Константино-Еленинский собор, расположенный на пр. Республики, и ограждение «зеленой» мечети на пр. Абая», — перечислено в сообщении.

«До наших дней сохранился лишь фрагмент ограждения «зеленой» мечети, представленный кирпичными столбами и металлическими коваными ажурными решетками. Общая длина сохранившегося участка – 71,5 м. Каменное ограждение мечети располагается в центральной части города», — уточняется в релизе.