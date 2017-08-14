Минэкономразвития РФ выступило против единой минимальной цены на сигареты в ЕАЭС

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Минэкономразвития России выступило против введения единой минимальной розничной цены (МРЦ) на сигареты в ЕАЭС, считая, что она может оказать негативное влияние на нижний ценовой сегмент табачного рынка, пишет газета «Известия».

«Действующий механизм установления МРЦ на табачные изделия является простым и прозрачным, а его изменение представляется нецелесообразным, сказано в письме замглавы минэкономразвития Олега Фомичева в адрес минфина от 2 августа. (…) Олег Фомичев считает, что фиксированный для всех минимум может привести к росту дисбаланса цен на сигареты между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А это, в свою очередь, увеличит долю нелегальной продукции на табачном рынке России, отмечают в ведомстве», — говорится в публикации.

Как напоминает газета, сейчас минимальная цена составляет 75% от максимальной, которую производитель устанавливает самостоятельно для каждой марки сигарет.

В письме отмечается, что при единой МРЦ хозяйствующие субъекты будут вынуждены реализовывать свою продукцию по завышенной цене.

«В результате этого нижний ценовый сегмент табачных изделий перестанет быть конкурентоспособным, что приведет к сокращению ассортимента и замещению российской табачной продукции данного сегмента продукцией из стран ЕАЭС. По оценкам производителей на 2017 год, на долю нижнего ценового сегмента приходится 35,5%», — говорится в публикации.

Между тем в минздраве считают, что «для достижения целей по ограничению доступности табачных изделий предпринимаемые меры должны быть комплексными и не могут быть ограничены лишь установкой минимальных розничных цен на сигареты». К примеру, должна корректироваться налоговая политика для данного сегмента рынка в сторону увеличения акцизов.

В свою очередь в минфине «Известиям» сообщили, что предложение об установлении единой МРЦ «требует всестороннего изучения, в связи с этим в первую очередь важно получить мнение минздрава».

Ранее «Филип Моррис Интернэшнл» обратилась к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову с предложением зафиксировать МРЦ на сигареты. Это, по мнению компании, позволит решить проблему роста нелегального рынка в табачной отрасли, основой которого является дешевая продукция из стран ЕАЭС. Как поясняется, установление минимальной цены для каждой марки в зависимости от ее максимальной розничной цены не защищает рынок от контрабандной и контрафактной продукции.

«В итоге повышению эффективности контроля за дешевой нелегальной продукцией в розничной сети и ее выведению из оборота может способствовать механизм единой минимальной цены на табачную продукцию. В условиях этого года уровень МРЦ мог составить 70 рублей, в 2018-м – 80 рублей. Тогда как сейчас цены нелегальных сигарет могут составлять 41-50 рублей за пачку», — отмечается в публикации.

Между тем не все производители согласились с подобной позицией. Гендиректор ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов в письме минфину отметил, что внедрение предлагаемого механизма поднимет стартовый уровень цен, вследствие чего в структуре потребления сигарет произойдет смещение в пользу нелегальной табачной продукции российского и иностранного происхождения.