Сотрудничество стран Шелкового пути обсудили ученые на международной конференции в Алматы

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Кемар Машанло . В Алматы накануне состоялась международная научная конференция «Мореплаватель Чжэн Хэ и Великий Шелковый путь», посвященная 140-летию проживания дунган в Казахстане и Центральной Азии, а также 25-летию установления дипломатических отношений между РК и КНР и Году туризма Китая в Казахстане.

«Имя великого мореплавателя и путешественника Чжэн Хэ, совершившего семь масштабных путешествий в «западные океаны» и построившего самый большой в истории человечества деревянный парусный флот, известно многим. Также, как и наш народ – дунгане, который по праву называют «этносом Шелкового пути», имеет славу труженика, созидателя и связующего звена древней торговой пути человечества», — отметил, обращаясь к участникам конференции, глава Ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров.

«140 лет назад наши предки, пройдя зимой через труднодоступные снежные вершины Тянь-Шаня, потеряв тысячи людей от голода и холода, вступили на благодатную и гостеприимную землю Казахстана. И наш форум сегодня – это еще и дань памяти и уважения нашим братьям – казахскому народу, русским и кыргызам, которые первыми протянули руку помощи нашим предкам, с которыми мы, дунгане, сейчас вместе строим и развиваем новый Казахстан», — добавил он.

В работе форума приняли участие более 100 ученых из разных стран мира, в том числе Великобритании, Германии, Индонезии, Катара, Китая, Малайзии, США и др.

В ходе научно-практической части форума на тему «От Сеид Аджаль Шамсуддина до Чжен Хэ: связь времен» и «Пояс и Путь» эксперты обсудили вопросы жизни и деятельности предков знаменитого мореплавателя, а также значимость морских экспедиций самого Чжен Хэ, совершенных более шести веков назад, обсудили потенциал экономического и культурного сотрудничества стран Шелкового пути реалии в свете глобальной инициативы «Один пояс – один путь».

Кроме того, на конференции была вручена ежегодная международная премия мира имени Чжен Хэ – ее обладателем стал президент Национальной агропромышленной палаты Казахстана Кажимхан Масимов. Также состоялось вручение памятных подарков и юбилейных благодарственных медалей потомкам Ногайбай-би, Шабдана Джантаева и других людей, принявшим участие в оказании помощи предкам дунган.

Это уже третья международная конференция, посвященные личности Чжэн Хэ, который еще 600 лет назад совершил свои знаменитые морские экспедиции, положив тем самым начало морскому шелковому пути. Первые два форума прошли в Малайзии и ОАЭ.