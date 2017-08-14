Казахстан окажет гуманитарную помощь гражданам Кыргызстана, пострадавшим от стихийных бедствий

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в воскресенье в Астане, накануне заседания межправсовета ЕАЭС, провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщает КирТАГ.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в области предоставления технической помощи, унификации железнодорожных тарифов, ослабления миграционных требований к гражданам.

«Принимая во внимания братский характер двусторонних отношений, мы приняли решение уже в ближайшее время направить гуманитарную помощь в виде стройматериалов для пострадавших от стихийных бедствий на юге Кыргызской Республики», — цитирует КирТАГ премьер-министра РК.

Также Б. Сагинтаев поблагодарил С. Жээнбекова за пропуск туристов по туристическим тропам в летний период.

«Планируется, что уже в ближайшее время стороны начнут финансирование строительства моста, соединяющего КПП «Ак-Тилек – автодорожный» и «Кара-Суу». Также уже в ближайшее время планируется изменить статус КПП «Кен-Булун – автодорожный» и «Токмок – автодорожный» с двустороннего на многосторонний. Кроме того, сторонами завершено обсуждение проектов договора о демаркации кыргызско-казахстанской госграницы и соглашения о режиме государственной границы, которые планируется подписать в ближайшее время», — отметил Б. Сагинтаев.

В свою очередь С. Жээнбеков подчеркнул, что укрепление стратегических взаимоотношений с Казахстаном является одним из самых приоритетных направлений внешней политики КР.

«Казахстан занимает лидирующее место по притоку прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. На данный момент остаются открытыми несколько важных вопросов двустороннего сотрудничества, которые требуют решения и поддержки казахстанской стороны. Наиболее актуальным вопросом является развитие сотрудничества в приграничной сфере, в рамках Евразийского экономического сообщества (…)», — подчеркнул С. Жээнбеков.

Он также поблагодарил казахстанскую сторону за ратификацию соглашения о выделении $100 млн в качестве технической помощи в рамках вступления КР в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).