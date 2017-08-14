Назарбаев напомнил о задаче Нацбанка не допускать рост инфляции в стране

Астана. 14 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с председателем Национального банка Данияром Акишевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в ходе встречи главе государства был представлен отчет Нацбанка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.

«Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального банка по недопущению роста инфляции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Акорды в понедельник.

Также Д.Акишев доложил Н.Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», — приводятся слова главы Нацбанка.

В завершение встречи Н.Назарбаев дал ряд поручений.