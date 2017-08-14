Премьеры ЕАЭС в Астане подписали документы о взаимном признании водительских прав

Астана. 14 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане подписали ряд документов.

В частности, по итогам заседания Евразийского межправительственного совета главы правительств подписали документ, связанный с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза.

Кроме того, подписаны поручения совета, связанные с подготовкой основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, а также о ходе работы над проектом соглашения по механизму прослеживаемости товаров в рамках союза.

При этом участники встречи в Астане распорядились создать комиссию по расследованию авиационных происшествий в рамках союза и дали поручение о мониторинге таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства Евразийского экономического союза из Китая.

При этом уже утвержден план мероприятий — дорожная карта — по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики стран-членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы.

Среди подписанных документов — поручение совета «О доступе экспортеров государств-членов Евразийского экономического союза к услугам инфраструктуры морских портов РФ».

Также подписано поручение Евразийского межправительственного совета о ходе работы по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС.

Помимо этого главы правительств подписали распоряжение «О некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка союза».