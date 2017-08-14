Премьер Кыргызстана поблагодарил Назарбаева за «поддержку братского Казахстана»

Астана. 14 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в ходе встречи премьер-министр Кыргызстана поблагодарил главу государства за поддержку братского Казахстана.

«Я хочу поблагодарить вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на вашем уровне, так и на уровне правительства страны», — цитирует пресс-служба Акорды С.Жээнбекова в своем сообщении в понедельник.

«Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляют не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие», — говорится в сообщении.

«Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ», — приводятся слова Н. Назарбаева.