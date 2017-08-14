Строительство и сейсмоусиление 42 учебных заведений в Алматы планируется в 2017 г.

Алматы. 14 августа. КазТАГ — Сейсмоусиление учебных заведений в Алматы планируется в текущем году, сообщила пресс-служба городского акимата.

«В этом году предусмотрено строительство и сейсмоусиление 42 объектов образования. Из них 29 объектов с вводом в эксплуатацию в текущем году», — говорится в сообщении в понедельник.

В частности, будут выделены Т8,5 млн на разработку ПСД по сейсмоусилению школы-интерната №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Кроме того, в учебных заведениях планируется снизить «переуплотненность в классах» за счет строительства пристроек.

Также работы по сейсмоусилению планируется провести в медицинских учреждениях.

«На завершение работ по сейсмоусилению с восстановительными работами 3-х объектов здравоохранения выделено 22,9 млн тенге. Стоит отметить, что в этом году ведется строительство и ремонт 18 объектов здравоохранения с вводом в эксплуатацию 10 объектов до конца года», — отмечается в информации.

Кроме того, на улучшение качества медуслуг выделены дополнительно Т1,2 млрд и Т893,1 млн на приобретение 83-х единиц медоборудования и 1 грузового лифта.

«На приобретение учебной литературы для учащихся школ планируется выделить 528,2 млн тенге. В связи с увеличением количества воспитанников в частных детсадах будет выделено 123 млн тенге на государственный образовательный заказ. В рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на молодежную практику 1,5 тыс. человек предусмотрено 166,7 млн тенге», — перечислено в пресс-релизе.

Помимо этого из бюджета в связи с увеличением получателей опекаемых в центрах специальных социальных услуг на приобретение продуктов питания будут выделены Т51,1 млн и Т17,1 млн — на лекарственные средства.

«В рамках социальной поддержки, а также по причине роста получателей будут приобретены 144 кресла-коляски на 43,8 млн тенге, 57 слуховых аппаратов на 3,8 млн тенге и предоставление услуг инватакси на 14,4 млн тенге», — добавили в акимате.

Все эти вопросы были рассмотрены на XIX сессии маслихата VI созыва, где были приняты уточнения в местный бюджет города на 2017 год на Т10,4 млрд.

Как отмечается, дополнительные средства получены за счет реализации объектов коммунальной собственности в рамках приватизации и поступлений от административных штрафов.