Взаимоотношения стран ЕАЭС должны иметь свое развитие и в будущем – Назарбаев

Астана. 14 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с членами межправсовета ЕАЭС, сообщается на сайте главы правительства РК.

«Хотел отметить, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС. При этом главным фактором является создание общего рынка, единой экономической структуры», — сказал Н.Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что рост экономики непосредственным образом отражается на повышении уровня товарооборота, улучшении взаимоотношений между странами.

«Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами», — сказал президент РК.

Он также отметил, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки EXPO-2017, и «у глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран».

Напомним, в Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрена цифровая повестка ЕАЭС, механизмы отслеживания товаров и торговые площадки для реализации электроэнергии.

В частности, в узком составе планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе: о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕАЭС; о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран; вопросы мониторинга таможенного декларирования между странами ЕАЭС и Китаем; о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений. Дополнительный вопрос повестки в узком составе – доступ экспортеров из стран ЕАЭС к инфраструктуре морских портов России.

В расширенном составе будут обсуждены вопросы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран-участниц Евразийского экономического союза; использование торговых площадок в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, «дорожная карта» скоординированной транспортной политики стран ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы и ряд других вопросов.

На заседании межправсовета планируется принятие ряда документов по вопросам повестки дня.

В заседании принимают участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер Беларуси Андрей Кобяков и премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.