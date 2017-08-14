За последствия прорыва дамбы в Карагандинской области с бизнесмена хотят взыскать Т376 млн

Караганда. 14 августа. КазТАГ — За последствия прорыва дамбы в с. Кокпекты Карагандинской области с бизнесмена хотят взыскать ущерб в размере Т376 млн, передает корреспондент КазТАГ.

В районный суд №2 Казыбекбийского района Караганды поступило исковое заявление от ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» о возмещении вреда с владельца дамбы в с.Кокпекты Владимира Крючкова.

Как указано в документе, 31 марта 2014 года вследствие прорыва дамбы с. Кокпекты в селе были признаны аварийными и подлежащими сносу 50 домов (57 квартир).

Отделом строительства Бухар-Жырауского района пострадавшим жителям с.Кокпекты, чьи дома были признаны аварийными, взамен были построены новые дома, которые на основании акта приемки построенного объекта введены в эксплуатацию и постановлениями акимата района переданы безвозмездно жителям села.

Однако по решению маслихата Бухар-Жырауского района от 4 мая 2014 года с жителями 49 аварийных домов были заключены договоры уступки права требования (цессии), и «пострадавшие жители с.Кокпекты, чьи дома были признаны аварийными, переуступили права требовать причиненный им ущерб на строительство домов государственному учреждению «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», говорится в документе.

Таким образом, «данным преступлением акимату Бухар-Жырауского района причинен материальный ущерб в сумму 375 617 170 тенге», следует из искового заявления районного отдела строительства.

Судебное разбирательство назначено на 16 августа.

Напомним, по кокпектинскому делу проходили обвиняемыми бизнесмен, учредитель ТОО «Табигат XXI», депутат Карагандинского городского маслихата В.Крючков, экс-аким Кокпектинского сельского округа Бакытжан Смаилов и бывший начальник ОЧС Бухаржырауского района Ришат Жантуликов.

20 июня 2016 года приговором Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области Р.Жантуликов, Б. Смаилов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями 316 ч.2 УК РК.

В.Крючков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 228 (бездействие по службе), 245 ч.2 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) УК РК, а в дальнейшем приговор был пересмотрен за отсутствием в действиях состава преступления и он был признан виновным только по ст. 228 УК РК.