Заседание евразийского межправительственного совета началось в Астане

Астана. 14 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . На заседании евразийского межправительственного совета в Астане будет рассмотрена цифровая повестка Евразийского экономического союза, механизмы отслеживания товаров и торговые площадки для реализации электроэнергии, передает корреспондент агентства.

В заседании межправсовета принимают участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер Беларуси Андрей Кобяков и премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В узком составе планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе: о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕАЭС; о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран; вопросы мониторинга таможенного декларирования между странами ЕАЭС и Китаем; о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений. Дополнительный вопрос повестки в узком составе – доступ экспортеров из стран ЕАЭС к инфраструктуре морских портов России.

В расширенном составе будут обсуждены вопросы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран-участниц Евразийского экономического союза; использование торговых площадок в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, «дорожная карта» скоординированной транспортной политики стран ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы и ряд других вопросов.

На заседании межправсовета планируется принятие ряда документов по вопросам повестки дня.