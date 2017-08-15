Иран пригрозил выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Иран пригрозил сразу разорвать ядерное соглашение в случае введения Вашингтоном против Тегерана новых санкций, сообщает ТАСС.

«Если они (США – КазТАГ) захотят прибегнуть к тем же методам (санкциям – КазТАГ), то мы в короткий промежуток времени – не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов – вернемся к прежней ситуации (до заключения ядерной сделки – КазТАГ), — заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

Напомним, Иран и «шестерка» мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий, о начале реализации которого было объявлено 16 января 2016 года. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой советом безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

3 августа этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Ирана, а также России и КНДР. В Белом доме заявили, что Вашингтон пошел на очередные ограничения из-за испытания баллистической ракеты, которое Тегеран провел в январе. В Иране в ответ заявили, что введение санкций нарушает «ядерную сделку».