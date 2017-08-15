В Алматы оштрафовали устроивших забастовку водителей автобусов

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Алматы. 15 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Алматы водители автобусов, устроившие забастовку, оштрафованы, сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Двоих водителей автобусов оштрафовали по статье 443 (неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка) КоАП РК на 5 МРП, с остальными водителями была проведена профилактическая работа», — сказала С. Азирбек во вторник.

Ранее 29 водителей пассажирских автобусов 29-го и 34-го маршрутов устроили забастовку, не выйдя на рейс. Причиной забастовки стал якобы чрезмерный контроль. Руководство автопарка подало в суд, чтобы признать забастовку незаконной.

Напомним, с 1 августа в общественном транспорте Алматы введен дифференцированный тариф: стоимость проезда при оплате электронной картой «Онай» составляет Т80, наличными – Т150.

1 МРП = Т2269

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