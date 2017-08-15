Национальная экспортная стратегия на 5 лет принята в Казахстане

Астана. 15 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . Программа «Национальная экспортная стратегия Казахстана» на 2018-2022 годы, одобренная правительством РК, предусматривает увеличение объемов несырьевого экспорта в 1,5 раза в сравнении с 2015 годом, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Учитывая, что программа разработана на пятилетний период, в качестве целевых индикаторов успешности ее реализации предлагается установить увеличение объема несырьевого экспорта в сравнении с показателем 2015 года в 1,5 раза к 2022 году, а также обеспечить прирост экспорта несырьевых товарных позиций в страны приоритетного и высокого интереса», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

Министр отметил, что для достижения поставленных целей необходимо преодолеть серьезные вызовы, такие как недостаточность производственных мощностей; низкая финансовая поддержка экспортеров и дороговизна кредитных ресурсов; отсутствие механизмов предоставления государственной поддержки и государственных услуг экспортерам по принципу «одного окна» и др.

Программой предлагается ряд мер, направленных на наращивание казахстанского экспорта.

Первая — совершенствование институциональных основ поддержки экспортеров. Предусматривается законодательное закрепление статуса единого оператора по продвижению экспорта за НК «Казахэкспорт», которая должна функционировать по принципу «единого окна». Будет проработан вопрос создания представительств единого оператора за рубежом. Совет по экспортной политике при правительстве РК будет определять стратегические направления национальной экспортной политики, осуществлять мониторинг и оценку ее реализации. Планируется также расширить функции межведомственной комиссии Казахстана по вопросам торговой политики и участия в международных экономических организациях.

Второе направление — определение перспективной «экспортной корзины» по товарам и услугам с выделением перспективных рынков сбыта. В «корзину» вошли 116 товаров из 7 отраслей, которые уже экспортируются или которые предлагается экспортировать. В первую очередь это товары пищевой промышленности: растительные масла, кондитерские изделия, мука и мукомольные изделия, консервы. Также включены удобрения, свинцовые аккумуляторы, трансформаторы. Кроме того, включены новые товарные позиции, такие как детская одежда, лекарства, литое стекло и другие строительные материалы.

К перспективным услугам, с точки зрения экспорта, отнесены: транспорт, в том числе транзит энергоресурсов; туризм; финансы и деловые услуги; образование; медицина; космические услуги и испытания космических аппаратов.

Третье направление — оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров, четвертое — устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта.