Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Казахстан заинтересован в увеличении импорта 23 наименований товаров из Азербайджана, сообщает Trend.

Как поясняется, это следует из материалов, переданных министерством национальной экономики (МНЭ) Казахстана азербайджанскому фонду поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Речь идет в основном о различной сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеле, помидорах, огурцах, орехах, яблоках, грушах, айве, абрикосах, вишне, черешне», — перечисляется в сообщении.

В список также попали шоколад, сахар, табачное сырье, вина, подсолнечное масло, чай, животные и растительные жиры, ациклический спирт. Казахстан в том числе заинтересован в импорте различных строительных материалов из Азербайджана: цемента, металлоконструкций из черных металлов, труб, упаковочных пакетов.

По данным МНЭ, Азербайджан в состоянии почти полностью заменить импортируемые из других стран в РК картофель, помидоры, огурцы и корнишоны, животные и растительные жиры и пищевые масла.

«Например, по данным министерства, Казахстан ежегодно импортирует картофель в среднем на $10,6 млн, в то время как объемы импорта картофеля из Азербайджана в состоянии достигнуть $8,3 млн», — говорится в сообщении.

«Казахстан завозит помидоры на $56,6 млн. Азербайджан может обеспечить потребности страны в этом продукте на 87,5%. По огурцам и корнишонам эти показатели составят $10,4 млн и 78,8% соответственно, а по животным и растительным жирам и пищевым маслам — $15,9 млн и 76,1% соответственно», — утверждает азербайджанская сторона.

В настоящее время, по тем же данным МНЭ, объемы поставок из Азербайджана в Казахстан по каждому из этих товаров составляют около $100 тыс.

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в январе-июне 2017 года составил $74,5 млн, из которых на импорт из Казахстана пришлось $60,7 млн.