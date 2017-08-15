Колокол Биг-Бен в Лондоне умолкнет на 4 года

Алматы. 15 августа. КазТАГ – В следующий понедельник знаменитый колокол Биг-Бен замолчит до 2021 года, пока в самой известной башне здания британского парламента будут проводиться восстановительные и ремонтные работы, сообщает Русская служба ВВС.

«21 августа в полдень Биг-Бен прозвучит в последний раз. После этого его отсоединят от часов, чтобы отреставрировать и часы, и саму башню. Часы разберут на составные части, а все четыре циферблата почистят и отреставрируют», — говорится в сообщении.

Представители парламента заявили, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах. Однако на протяжении ремонта колокол несколько раз будут на короткое время подключать обратно – по особым случаям, например, в новогоднюю ночь или в День поминовения.

Главный архитектор реставрационных работ Адам Ватробски рассказал ВВС, что после окончания работ в башне появятся лифт, новые туалеты и кухня.

Отмечается, что пока будут проводить ремонт главного механизма часов, их стрелки будут двигаться благодаря временно установленному электрическому мотору.

Биг-Бен – это неофициальное название не самой башни Вестминстерского дворца, где заседает парламент, а огромного часового колокола, который отбивает время. Сама башня более века официально оставалась безымянной, пока в 2012 году ей не присвоили имя Елизаветы – по случаю 60-летнего юбилея правления британской королевы. Вторая башня дворца – более высокая, но менее известная – носит имя королевы Виктории.

Часовая башня с четырьмя огромными циферблатами – один из самых известных символов Лондона и наиболее часто фотографируемая достопримечательность британской столицы.

«Башня возвышается над столицей Великобритании уже более 150 лет – ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны. Даже когда на город два месяца подряд сыпались немецкие бомбы, гигантский колокол Биг-Бен не прекращал отбивать время, храня верность традициям и поднимая боевой дух англичан», — отмечается Русская служба ВВС.

В последний раз колокол ненадолго замолкал в 2007 году, а до этого – в ходе реставрации 1983-1985 годов.