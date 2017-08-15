Казахстану необходимо увеличить объем производства экспортоориентированной продукции АПК – Назарбаев

Астана. 15 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник, в ходе встречи президент Казахстана подчеркнул целесообразность создания научного центра в области сельского хозяйства в масштабах всей страны.

«Необходимо повысить эффективность внедрения результатов научных исследований и подготовки специалистов. Кроме того, следует увеличить объем производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции АПК», — сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь ректор Казахского национального аграрного университета рассказал президенту о деятельности и перспективах развития вуза, о агротехнологическом хабе, деятельность которого будет способствовать инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса.

«Агрохаб предназначен для поиска, привлечения и трансферта новых технологий, знаний, стартап проектов, а также для реализации механизмов государственно-частного партнерства, самофинансирования и автономии вуза», — пояснил Т.Есполов.