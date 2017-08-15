Зарубежные страны потратили на подготовку своих павильонов на EXPO в Астане около $100 млн

Астана. 15 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым, сообщила пресс-служба главы государства.

«Проведение EXPO положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места. 196 казахстанских компаний принимало участие в строительстве выставочного комплекса. Это около 200 тыс. человек. Сейчас здесь трудятся около 21 тыс. человек, которые обеспечивают работу выставки», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

В свою очередь А.Есимов доложил главе государства о ходе проведения выставки, о количестве посетителей и представил предложения по дальнейшему использованию ее объектов.

«За три месяца выставку должно было посетить 2 млн человек. На сегодняшний день этот показатель составил 2,5 млн посетителей. Количество посещений международных павильонов должно было составить не менее 5 млн, в настоящее время он достиг отметки в 20 млн», — сказал А.Есимов.

По его информации, самый популярный павильон среди посетителей – сфера «Нур Алем».

«По состоянию на сегодняшний день в ней побывало 831 тыс. туристов. Ожидается, что к концу выставки этот показатель достигнет отметки в 1 млн. (…) Кроме того, выставку посетили 106 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров и их заместителей, 11 руководителей парламентов и их заместителей, 60 министров и их заместителей. Около 100 млн долларов было потрачено зарубежными странами на подготовку своих павильонов», — сказал председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

По информации А.Есимова, количество гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%, заполняемость которых достигла отметки в 60%.

Он также представил Н.Назарбаеву предложения по сохранению ряда выставочных павильонов в качестве наследия EXPO.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.