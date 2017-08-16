Астана. 16 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, +24+26.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер 0-5 м/с при грозе 8-13 м/с, +27+29.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях сохраняется погода без осадков, +21+26, +20+25, +18+23 и +22+27 соответственно; утром в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами возможен туман.

На территории Карагандинской области ясно, осадков не ожидается, местами туман, +20+25. В Восточно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +18+23.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами дожди, грозы, возможен град, шквал, ветер 15-20 м/с, +27+32 и +30+35. В Кызылординской области днем осадков не ожидается, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, +27+32. В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +27+32.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, +31+36, +28+33, +27+32 и +25+30 соответственно.

На большей части Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, местами в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.