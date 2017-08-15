Мировые цены на нефть понизились

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на ведущих нефтяных биржах понизились. Такие данные опубликованы на сайтах сырьевых бирж Лондона и Нью-Йорка.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $50,73 (-1,37)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $47,59 (-1,23)/барр.