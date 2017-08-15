Алматы. 15 августа. КазТАГ – Усть-Каменогорск и монгольский Баян-Улгий станут городами-побратимами, сообщила пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области.

«(Аким ВКО – КазТАГ) Даниал Ахметов встретился с губернатором Баян-Улгийского округа Монголии Гылымханом Айпом. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования, туризма и бизнеса. Кроме этого, со стороны монгольской делегации прозвучало предложение сделать Баян-Улгий и Усть-Каменогорск городами-побратимами», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В рамках встречи глава Баян-Улгийского округа проинформировал акима ВКО о туристическом потенциале их региона, главной особенностью которого является ежегодный международный фестиваль беркутчи, отметив, что это яркое зрелище может вызвать интерес у жителей Восточного Казахстана.

Также на встрече прозвучало предложение назвать одну из улиц Баян-Улгия Усть-Каменогорск либо Восточный Казахстан.

«Поддерживаю ваше предложение по городам-побратимам, дам поручение акиму Усть-Каменогорска для подготовки всех необходимых процедур», — отметил в свою очередь Д.Ахметов.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Восточным Казахстаном и Баян-Улгийским округом Монголии.