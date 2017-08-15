Караганда. 15 августа. КазТАГ — Половина Караганды осталась без холодного водоснабжения, сообщил корреспондент КазТАГ.

15 августа в 5.00 на магистральном водоводе диаметром 1,4 тыс. мм в районе микрорайона Восток-3 произошла авария. Этот трубопровод подает воду потребителям Нового города, Михайловки, Юго-Востока, Майкудука и пос. Актас.

«С утра бригады ТОО «Караганды су», оснащенные необходимой техникой и материалами, проводят работы по ликвидации аварии. На период ликвидации аварии ограничено водоснабжение жителей Нового города, Михайловки, Юго-Востока, Майкудука и пос.Актас. Работы ведутся в усиленном режиме. На период проведения работ потребителям осуществляется подвоз воды специализированным автотранспортом», — сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в «Караганды су», аварийные работы велись с 8.00. В 14.45 технические работы по ликвидации последствий аварии были завершены.

После плавного заполнения водовода, а также регулировки запорной арматуры на распределительных сетях города с последующей наладкой стабильного гидравлического режима в водопроводных сетях водоснабжение будет нормализовано, пообещали в компании.