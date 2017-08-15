Специальные автобусы до Медеу запустят в Алматы во время проведения фестиваля «Star of Asia»

Алматы. 15 августа. КазТАГ – В Алматы во время проведения фестиваля «Star of Asia» будут запущены специальные автобусы до Медеу, сообщила пресс-служба акимата города.

«Специально для зрителей фестиваля («Star of Asia» – КазТАГ) будут организованы автобусные сообщения. Точками сбора станут: пр. Абая, 48/1 у Центрального стадиона и пр. Достык, уг. ул. Курмангазы. Время отправления пассажирского транспорта – с 16.00 до 18.30. Также будут действовать обратные рейсы с высокогорного катка «Медеу» с 22.00 до 23.30», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что стоимость проезда на спецмаршруте составит Т150.

«В этой связи организаторы настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами общественного пассажирского транспорта. Вместе с тем, парковка для личного автотранспорта в дни проведения фестиваля будет увеличена», — добавили в акимате.

Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 19-20 августа на высокогорном катке «Медеу», где в рамках «Рухани жанғыру» пройдет первый международный музыкальный фестиваль «Star of Asia». Выступят популярные исполнители из Китая, Турции, Японии, Южной Кореи и Индии, также в течение двух дней вместе с зарубежными артистами выступят и казахстанские исполнители.

День города в Алматы в этом году выпадает на 17 сентября.