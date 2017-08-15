В Казахстане НПО будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Экспресс-тестирование наиболее уязвимых групп населения на ВИЧ-инфекцию будет осуществляться в неправительственных общественных организациях, сообщила пресс-служба республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.

«Это делается для расширения числа тестируемых из уязвимых групп населения, среди которых, главным образом, и распространяется ВИЧ-инфекция. Тестирование на ВИЧ в Казахстане могут проводить только центры СПИД. Такие учреждения есть в каждом областном центре. Но проблема в том, что люди, находящиеся в ключевых группах (употребляющие наркотики, оказывающие сексуальные услуги, мужчины, имеющие секс с мужчинами), туда не всегда приходят», — пояснил генеральный директор центра Бауыржан Байсеркин.

«НПО, работая по принципу «равный – равному», обеспечивают лучший доступ в эту среду, что вызывает больше доверие. Это тот ресурс, с помощью которого служба СПИД значительно увеличит охват тестируемых на ВИЧ и усилит контроль над эпидемией», — добавил он.

Как отмечают в центре, сегодня в странах Европы и Центральной Азии в среднем каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает о своем статусе, и каждый второй ВИЧ-позитивный поздно диагностируется. Для изменения ситуации в развитых странах мира внедряются передовые методики тестирования, включая самотестирование и тестирование в неправительственных организациях.

«Другой плюс нововведения в том, что это позволит выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, обеспечит своевременное начало лечения, сохранив здоровье и трудоспособность пациента, а также предотвратит новые случаи заражения», — добавили в центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Сообщается, что в пилотном режиме процедура запускается в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, где специалисты РЦ СПИД совместно с Казахстанским Союзом людей, живущих с ВИЧ, обучают сотрудников НПО проведению экспресс-тестирования. При положительном результате пациент будет перенаправлен в центр СПИД для дальнейшей лабораторной диагностики и окончательного установления ВИЧ-статуса, заключается в сообщении.