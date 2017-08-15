Правительство РК утвердило национальную инвестиционную стратегию до 2022 г.

Астана. 15 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Правительство Казахстана утвердило проект национальной инвестиционной стратегии на 2018-2022 гг.

«Для улучшения инвестиционного климата в рамках исполнения поручения главы государства разработана национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы», — сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что в стратегии основной акцент делается в первую очередь на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на экспорт.

«Определены основные целевые индикаторы. При успешной реализации стратегии в течении пяти лет прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику до 26% к уровню 2016 года, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть ориентированные на экспорт – до 50%. Вместе с тем ожидается рост внутренних инвестиций, так, объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора увеличится на 46%», — указал глава ведомства.

Вместе с тем Ж. Касымбек проинформировал, что в настоящее время определены приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направленные на повышение эффективности.

«Эти отрасли можно разделить на две группы. Первое – это «отрасли с действующим потенциалом», такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых, то есть металлургия, химия и нефтехимия, а также машиностроение», — пояснил спикер.

По его словам, данная группа состоит из отраслей, в которых возможно продвигать прямые иностранные инвестиции, направленные на повышение эффективности в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

«Вторая группа – это «перспективные отрасли», такие как инфокоммуникационные технологии, туризм и финансы. Данная группа состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе. При условии, что мы сможем усилить свои конкурентные позиции, данные отрасли могут продемонстрировать хороший потенциал для привлечения прямых инвестиций в страну», — подчеркнул министр.

Как он отметил, после значительного сокращения объема прямых иностранных инвестиций в 2015 году с 2016 года они вновь начали восстанавливаться.

«В текущем году уровень роста сохраняется. По итогам 2016 года объем прямых иностранных инвестиций составил 20,6 млрд долларов и по сравнению с 2015 годом вырос на 40%. В первом квартале 2017 года составил 5,4 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года врос на 18,9%», — заключил Ж. Касымбек.

По окончанию рассмотрения данного вопроса правительство приняло решение утвердить документ.