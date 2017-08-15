Создать в Казахстане многопрофильный институт национальной культуры предлагают искусствоведы

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Создать в Казахстане многопрофильный институт национальной культуры предложила доктор искусствоведения Гульзада Омарова.

«Чтобы выполнить задачу о переводе культурного наследия в сферу общественного знания и популяризировать его с целью модернизации общественного сознания, я бы предложила создать многопрофильный институт национальной культуры, потому что на сегодняшний момент системной работы в этом направлении нет», — сказала Г. Омарова на заседании круглого стола «Казахстанская культура в условиях глобальной конкуренции: ожидания и реальность» во вторник.

По ее словам, интерес к национальной казахской культуре отсутствует не только в массе, но и в специализированных сообществах.

«В свое время в национальной академии искусств им. Жургенова был предмет «Культура и искусство казахов». Но со сменой руководства и «битвой за часы» он выпал. Мы считаем нормой изучать мировую культуру, а к национальной относимся в том смысле, что «зачем ее изучать, мы и так все знаем». Однако абсолютное неведение и невежество в этих вопросах граничит с отсутствием гражданственности», — отметила Г. Омарова.

По ее мнению, изучение культурного наследия должно стать элементом повседневного кругозора казахстанцев.

«Этого можно добиться средствами художественной литературы, кинематографа, телевидения. Об этом президент (Казахстана Нурсултан Назарбаев – КазТАГ) говорил 6 лет назад. Но я никаких движений в этом направлении не вижу. Какие-то мероприятия, культурные проекты реализовываются, но системной работы по переводу культурного наследия в общественное сознание нет», — отметила она.

В свою очередь профессор Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова Ольга Батурина отметила, что необходима «мода на культурный, интеллектуальный, а не только развлекательный досуг».

«Смотрите, как только Путин (президент РФ Владимир Путин – КазТАГ) посетил выставку Айвазовского, все на нее потянулись. Вот такая мода нам нужна. Хочу ответить, что определенная потребность в таком досуге в нашем обществе уже есть, и надо пользоваться моментом и развивать ее дальше с помощью ярких и новых форм», — резюмировала искусствовед.