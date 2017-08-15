Социальную несправедливость в распределении образовательных грантов признал глава МОН РК

Астана. 15 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . Абитуриенты с высоким баллом остаются без грантов, в то время как обладатели с низким баллом их получают, заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Мы распределяем гранты по приоритетным отраслям экономики, например, 610 – на вычислительную технику и всего 45 – на юриспруденцию, 2500 – на общую медицину и 45 – на стоматологию. Из года в год лица, набравшие высокие баллы, не получают гранты, а набравшие низкие баллы на другую специальность – получают. То есть экономическая целесообразность у нас сталкивается с вопросом социальной несправедливости», — сказал Е. Сагадиев на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он отметил, что количество грантов по приоритетным специальностям публикуется очень поздно из-за громоздкой системы сбора и согласования по потребностям экономики, по министерствам и акиматам.

«Абитуриент просто не успевает реально оценить свои шансы, ведь еще нужно время, чтобы выбрать профильный предмет и подготовиться», — заметил глава ведомства.

По словам Е. Сагадиева, с каждым годом система распределения грантов вызывает все больше вопросов у абитуриентов и родителей. Он сообщил, что министерство предложит ряд решений, в том числе опубликование количества грантов по специальностям на три года вперед, что можно сделать в рамках планирования трехлетнего бюджета.

В понедельник директор департамента высшего и послевузовского образования министерства образования и науки РК, член республиканской конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов Гульзат Кобенова сообщила, что в Казахстане в этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ по избранным специальностям, с учетом льготных категорий, но без преимущественного права «Алтын белгі».

«В этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ по избранным специальностям, с учетом сельской квоты и других льготных категорий, установленных законодательством, без преимущественного права «Алтын белгі», — сказала Г. Кобенова на пресс-конференции в понедельник.

Вместе с тем, согласно действующему законодательству, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами при сохранении преимущественного права, обратила внимание она.

«Республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами за счет средств университетов, министерства образования и науки и министерства здравоохранения. Список отдельный с дополнительными местами также представлен в газетах», — отметила Г.Кобенова.

При этом она сообщила, что в следующем году гранты будут распределяться только по баллам ЕНТ, с учетом сельской квоты, детей-сирот, инвалидов и других льготных категорий.

По данным МОН РК, в этом году в конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 63169 человек, в том числе 49858 человек с казахским языком обучения, 13311 – с русским языком обучения, 4435 обладателей «Алтын белгі», 1147 победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, научных и спортивных соревнований. При этом количество образовательных грантов составило всего 37932, из них 13670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8235 грантов – на педагогические, 2682 гранта – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 3150 грантов – на медицинские специальности.