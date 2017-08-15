В школы Казахстана в этом году пойдут 380 тыс. первоклассников

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Астана. 15 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. В новом учебном году в школы Казахстана пойдут 380 тыс. первоклассников, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«В первый класс пойдут 380 тыс. детей. Это по сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тыс. детей больше», — сказал Е. Сагадиев на заседании правительства во вторник.

При этом он проинформировал, что на данный момент в республике построено свыше 20 новых школ.

«К 1 сентября мы планируем запустить 35 новых школ. Из 300 школ, где запланированы капитальные ремонты, завершены работы. Также в 410 школах проведен текущий ремонт. Все работы будут завершены до 25 августа. Так нам отчитались области», — уточнил глава ведомства.

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