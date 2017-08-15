В Алматы из почти 1 тыс. признанных ветхими домов планируется снос всего 56

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . В Алматы из почти 1 тыс. домов, признанных ветхими, планируется снос всего 56, сообщили в городском управлении архитектуры и градостроительства.

«В Алматы имеется 981 жилой дом, относящийся к ветхому жилью, общей площадью 425 тыс кв.м. (…) (Из них – КазТАГ) запланирован снос 56 ветхих жилых домов, или 578 квартир общей площадью 20,8 тыс. кв.м», — говорится в ответе на запрос КазТАГ, полученном во вторник.

В документе подчеркивается, что жильцам сносимых ветхих жилых домов квартиры будут предоставляться в новых домах, возведенных на месте снесенных. Вопрос о том, обязан ли застройщик либо государство компенсировать затраты владельца снесенного жилья на аренду квартиры на время строительства нового дома, в управлении оставили без ответа.

Также сообщается, что строительство нового жилья уже ведется.

«За 6 месяцев 2017 года завершено строительство и введены в эксплуатацию 3 жилых дома, или 297 квартир (21,3 тыс. кв.м) по ул. Жандосова, между ул. Сулейменова и ул. Щепкина», — говорится в ответе.

В управлении отметили, что ответственность за качество возводимого жилья несет широкий круг лиц.

«Участники сдачи и приемки в эксплуатацию построенных объектов, включая заказчиков (инвесторов, застройщиков), лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственных исполнителей подряда на изыскательские, проектные, строительно-монтажные работы, изготовителей и поставщиков стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования, а также службы оперативного надзора за ходом строительства и монтажа оборудования (…) несут установленную законами РК ответственность за угрозу жизни или здоровью граждан, а также ущерб (вред) государственным, общественным или частным интересам, нанесенный вследствие допущенных нарушений либо отклонений от обязательных нормативных требований», — уточнили в управлении.

Как сообщалось, в рамках новой программы по сносу ветхого жилья на 2017-2024 годы на территории города планируется подвергнуть реновации 1034 ветхих жилых строения, порядка 10 тыс. алматинских семей улучшат свои жилищные условия, дополнительно будут введены более 30 тыс. квартир по доступным ценам. Для этого в ближайшие 7 лет в экономику города будут привлечены инвестиции на общую сумму порядка Т400 млрд с созданием более 70 тыс. новых рабочих мест.