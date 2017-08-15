Алматы. 15 августа. КазТАГ – Трое задержанных за подготовку терактов в Москве оказались гражданами Таджикистана, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«Лефортовский суд Москвы арестовал трех граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке терактов в столице РФ – Сиевуша Давронзода, Сулаймона Бурхонов и Давлатера Ходжиева», — говорится в сообщении.

Они заключены под стражу до 11 октября. При этом отмечается, что двое из них – С.Давронзода и С.Бурхонов – признали вину.

Как сообщалось ранее, федеральной службой безопасности России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках г.Москвы с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств большой мощности.

По данным ФСБ, в результате спецоперации задержаны куратор подготовки преступления – эмиссар международной террористической организации «Исламское государство», специалист по изготовлению взрывных устройств и два «террориста-смертника». Готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами ИГ.

Кроме того, в Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

При этом сообщалось, что обезвреженная террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.