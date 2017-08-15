В Узбекистане выпускают в обращение 50-тысячные купюры

Алматы. 15 августа. КазТАГ – Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) с 22 августа выпустит в обращение 50-тысячные купюры, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«С 22 августа 2017 года Центральный банк РУ выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 50 тыс. сумов», — говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетой, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 50 тыс. сумов обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений.

По информации иностранных аналитиков, банкнотный ряд ЦБУ обновляет уже 2-й раз в текущем году — банкноты в 10 тыс. сумов были выпущены в обращение в марте 2017 года, а до 2013 года страна на протяжении многих лет обходилась купюрами не крупнее 1 тыс. сумов.

«Новая купюра, несмотря на внушительный номинал, не стоит и $10. За один доллар менялы на черном рынке в Узбекистане сейчас дают около 7 тыс. сумов, а неделей ранее курс доходил до 8,2 тыс. сумов. Официальный курс сейчас установлен ЦБУ на уровне 4154 сума за доллар», — пишет РБК.

Источники Reuters связывают скачок курса сума на черном рынке (+9% за неделю) с ожиданиями валютной реформы и либерализации валютного рынка, которые должны положить конец существованию в стране системы нескольких курсов, в рамках которой официальный курс может быть вдвое ниже биржевого и курса черного рынка.