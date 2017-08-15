В Алматы к 1 сентября откроют новую школу на 1200 мест

Астана. 15 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . В Алматы до начала учебного года будет открыта новая школа на 1200 мест, сообщил аким города Бауыржан Байбек.

«В Алматы функционирует 248 школ. До начала учебного года будет введена в эксплуатацию новая школа в Науырызбайском присоединенном районе, построенная в рамках соцответственности, на 1200 мест. Также начато строительство за счет местного бюджета двух школ в Наурызбайском и Алатауском районах. В текущем году 220 тыс. школьников пойдут в школу», — сказал Б.Байбек на заседании правительства во вторник.

Также он сообщил, что полностью завершен текущий ремонт в 173 школах.

«Ведутся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту 21 школы. Все школы полностью обеспечены учебниками. С формой учебной у нас проблем нет – все отработано. Все школы также оснащены современной компьютерной техникой и подключены к широкополосному интернету», — добавил аким.

Кроме того, он сообщил, что все организации образования готовы к отопительному сезону.