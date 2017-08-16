Археологи обнаружили в Египте гробницы возрастом около 2 тыс. лет

Алматы. 16 августа. КазТАГ – Археологи выкопали в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно 2 тыс. лет, сообщает Русская служба ВВС.

Гробнице были обнаружены в могильнике, расположенном в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья к югу от Каира. В одной из могил, добраться к которой удалось через выдолбленное в скале отверстие, находились 4 саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц. В другой гробнице экскаваторы наткнулись на 6 могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.

Возраст найденных саркофагов составляет примерно 2 тыс. лет. На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.

Отмечается, что район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений. Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки мужчин, женщин и детей разных возрастов.

«Эти захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, а не в военном гарнизоне, как некоторые предполагали изначально», — сказал он.

Высший совет древностей Египта заявил, что «раскопки продолжаются, чтобы раскрыть новые секреты».

Первые исследования этого места захоронений начались в 2015 году.