ООН призвала не допустить срыва сделки по иранской ядерной программе

Алматы. 16 августа. КазТАГ – Соглашение по иранской ядерной программе является одним из самых важных достижений дипломатии, и международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы сохранить его. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш – КазТАГ) считает совместный всеобъемлющий план действий (по ядерной программе Ирана, СВПД – КазТАГ) одним из самых важных дипломатических достижений в нашем общем стремлении к миру и безопасности. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить его», — сказал С.Дюжаррик журналистам во вторник, комментируя возможный выход Тегерана из сделки в ответ на новые санкции США.

Напомним, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в считанные часы, если США введут новые санкции в отношении Исламской Республики. За два дня до этого иранский парламент принял законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в регионе.

18 июля администрация США объявила о внесении в «черный список» 18 организаций и лиц, поддерживающих ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР. В ответ власти Ирана обратились в совет безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

Иран и «шестерка» мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией совета безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.