Астана. 16 августа. КазТАГ – Группы быстрого реагирования работают в школах Астаны для оказания помощи детям, подверженным суицидальным настроениям, сообщается на сайте столичного акимата.

«Группы быстрого реагирования успешно функционируют в школах Астаны. Они оказывают консультативную и психологическую помощь детям, подверженным суицидальным настроениям. В состав группы входят суицидолог, психолог, специалисты управлений образования и здравоохранения, инспектор ДВД», — говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты призваны не только помочь школьникам самим решить свои проблемы, но и предупредить суицидальное поведение среди несовершеннолетних.

«Деятельность группы быстрого реагирования рассчитана на оказание методической и консультативной помощи для администрации школы и психологов. Кроме этого, мы даем рекомендации лично психологу и всей администрации, как реагировать в сложной ситуации», — рассказала заведующая кабинетом психологической службы Центра модернизации образования акимата Астаны Айман Садвакасова.

Кроме этого, в каждой школе создана своя мобильная группа, которая предварительно исследует любой конфликт среди несовершеннолетних и дает свои рекомендации по их решениям. В свою очередь кабинет психологической службы оказывает методическую помощь школьным психологам. Специалистами издаются памятки, различного рода буклеты и методические пособия, где собраны все необходимые материалы для работы.

По словам А.Садвакасовой, также в 15 школах внедрен факультативный курс психологии – саморазвитие.

«Уже третий год внедряется в 15 школах. Цель этого проекта – развитие стрессоустойчивости и соморегуляции у учащихся. Проводят их только психологи. Эксперименты успешно внедряются и уже дают положительную динамику», — отметила она.

Между тем сообщается, что родители стали чаще обращаться к услугам школьного психолога – взрослые интересуются у специалистов о причинах странного поведения их детей после школы, а также просят оказать консультации в проблемах интернет-зависимости у подростков.

«Для работы с родительской общественностью на сайтах каждой школы работает рубрика «Вопрос к психологу». В этом году более двух тысяч вопросов поступило. В основном вопросы касаются не только общего характера об обучаемости, как помочь при подготовке к ЕНТ, но также и по разрешению межличностных конфликтов, проблемы интернет-зависимости и буллинга», — рассказала А.Садвакасова.

На все поступающие вопросы ответ дает квалифицированный специалист-психолог, пояснила спикер.

«Эти вопросы остро стоят во всех школах, поэтому в рамках профилактики суицидов среди несовершеннолетних обязательно в готовом плане каждого психолога идет специальный план мероприятий, охватывающий эти проблемные зоны», – резюмировала А.Садвакасова.