Роуминг в ЕАЭС может быть отменен до 2019 г.

Алматы. 16 августа. КазТАГ – Роуминг между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен в 2018-2019 годах, сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕАЭС эту проблему (отмены роуминга – КазТАГ) решить», — сказал в эфире телеканала РБК замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

Он добавил, что минкомсвязи России недостаточно активно участвует в процессе отмены роуминга в стране, при этом по большей части поддерживает все инициативы ФАС.

«Они относятся нейтрально. В нашем понимании они могли бы более активно в этом участвовать. Они также члены нашей рабочей группы, и наши инициативы в целом поддерживают», — сказал А.Голомолзин.

Как отмечает ТАСС, ранее с инициативой об отмене роуминга между Россией и Беларусью выступила председатель совета федерации Валентина Матвиенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это предложение разумным. Глава минкомсвязи РФ Николай Никифоров в свою очередь заявил, что поддерживает возможную отмену роуминга между двумя странами, однако, по его мнению, это должно быть решением самих операторов.

В России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. При этом, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13-14 августа.

ФАС рассчитывает, что операторы связи начнут принимать меры по снижению цен. Служба настаивает на том, что в мире не существует примеров, где даже при подобных масштабах страны существовало бы понятие роуминга. Более того, за пределами России, где работают «дочки» российских операторов (Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан), компании не используют такого понятия, как внутрисетевой роуминг.

ФАС также отмечает, что в странах, реализовавших мероприятия по отмене роуминга, экономический эффект для пользователей оказался ощутимым: для стран ЕАЭС снижение тарифов на услуги связи в роуминге составило от 4,6 до 13 раз от ранее установленного тарифа, sms-сообщения подешевели в 2-5,7 раза; в Евросоюзе «голос» подешевел в среднем в 4,9 раза, sms-сообщения – в 5 раз. Тарифы на передачу данных подешевели в 6-160 раз в ЕАЭС и в 6-60 раз в Европе. ФАС полагает, что соответствующие изменения должны произойти и в России.