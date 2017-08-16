Заниматься авиаперевозкой казахстанских паломников на хадж в этом году будут SCAT и саудовская Fly Nas

Астана. 16 августа. КазТАГ – Заниматься авиаперевозкой казахстанских паломников на хадж в этом году будут две авиакомпании – SCAT и саудовская Fly Nas, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«В результате длительных переговоров комитета гражданской авиации МИР РК и авиационных властей Саудовской Аравии казахстанские авиакомпании получили возможность перевозить паломников хаджа 2017 года. В текущем году в перевозке 2500 казахстанских паломников планируется участие казахстанской авиакомпании SCAT и авиакомпании Саудовской Аравии Fly Nas», — написал А.Жайнаков на своей странице в Facebook.

Так, по его информации, авиакомпания Fly Nas планирует выполнить 3 рейса по перевозке пассажиров из Астаны и Алматы в города Медина и Джидда 23, 24 и 25 августа и обратно 3 рейса 6, 7 и 8 сентября.

Авиакомпания SCAT планирует выполнить 5 рейсов по направлениям Шымкент – Джидда, Алматы – Джидда, Алматы – Медина 22, 23, 24, 25, 26 августа и 5 рейсов по обратной перевозке: Джидда – Алматы, Медина – Шымкент 6, 7, 8, 9, 10 сентября.

«Все необходимые разрешения авиакомпаниями получены. Ожидается выполнение рейсов согласно графику», — отметил А.Жайнаков.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия выделила Казахстану 2,5 тыс. квот для совершения хаджа в этом году.

Отметим, что последнее время участились случаи нештатных ситуаций с самолетами авиакомпании SCAT. Так, 25 июля директора филиала авиакомпании в аэропорту Астаны Ирина Лупундюк сообщила, что в июне было выполнено 2259 рейсов, из них задержано 420 рейсов, «за истекший период июля» было выполнено 1826 рейсов, из них задержано 470 рейсов. При этом задержки и отмены рейсов, имевшие место с 14 по 16 июля, были связаны с неисправностью нескольких самолетов авиакомпании. Как сообщали СМИ, 16 июля в аэропорту Алматы произошли задержки рейсов авиакомпании SCAT. Пассажиры не смогли вовремя улететь в Костанай, Усть-Каменогорск, Караганду и по другим направлениям. Также в Актау из-за ожидания транзитных пассажиров на нескольких международных рейсах возникли цепные задержки на регулярных направлениях внутри Казахстана.

Между тем 26 июля в аэропорту Стамбула во время руления на земле произошло небольшое столкновение самолета казахстанской авиакомпании с другим самолетом, оба получили незначительные повреждения. Данная ситуация послужила причиной задержки нескольких рейсов на прилет и вылет в Актау.

5 августа пассажиры самолета авиакомпании SCAT более 15 часов не могли вылететь из Алматы на остров Хайнань. Компания объяснила это выходом из расписания одного воздушного судна. В связи с этим произошли сдвиги в расписании многих рейсов, в том числе международных.

8 августа вылетевший из Астаны в Алматы самолет авиакомпании SCAT вернулся в аэропорт столицы, так как на эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы. Как сообщали СМИ со ссылкой на пассажиров данного рейса, в салоне вылетели кислородные маски, самолет начал резко снижаться.

9 августа были задержаны рейсы по 6 внутренним направлениям.