Минфин Казахстана переезжает в новое здание

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Астана. 16 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров. Министерство финансов Казахстана переезжает в район левобережья столицы, сообщил руководитель управления модернизации комитета государственных доходов Жамбыл Сураганов.

«Раньше мы дислоцировались в разных зданиях. По протоколу положено, чтобы служба экономических расследований сидела отдельно, это же правоохранительный блок. Сейчас все гражданские служащие комитета государственных доходов дислоцированы в здании министерства финансов, поскольку площади высвободились в связи с предстоящим переездом министерства финансов в здание дома министерств на левом берегу», — сказал Ж. Сураганов в среду в кулуарах форума «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов госдоходов.

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