Минфин Казахстана переезжает в новое здание

Астана. 16 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Министерство финансов Казахстана переезжает в район левобережья столицы, сообщил руководитель управления модернизации комитета государственных доходов Жамбыл Сураганов.

«Раньше мы дислоцировались в разных зданиях. По протоколу положено, чтобы служба экономических расследований сидела отдельно, это же правоохранительный блок. Сейчас все гражданские служащие комитета государственных доходов дислоцированы в здании министерства финансов, поскольку площади высвободились в связи с предстоящим переездом министерства финансов в здание дома министерств на левом берегу», — сказал Ж. Сураганов в среду в кулуарах форума «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов госдоходов.