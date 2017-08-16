Более Т260 млн возвратит «ҚазТрансГаз Аймақ» 2 млн своим потребителям из-за незаконных начислений

Астана. 16 августа. КазТАГ – АО «ҚазТрансГаз Аймақ» за необоснованное начисление поправочных коэффициентов было оштрафовано на Т13,4 млн и должно будет возвратить 2 млн потребителям товарного газа примерно Т268 млн, сообщила пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК.

Как поясняется, антимонопольным органом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ», по итогам которого установлен факт нарушения – злоупотребление своим доминирующим положением.

«ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. Кроме того, компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин», — указывается в информации, распространенной в среду.

В связи с этим антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.

По итогам пятимесячных судебных разбирательств постановлениями судов г.Астаны по данным фактам акционерное общество привлечено к административной ответственности, а также оставлено в силе предписание.

«Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, — начиная с июля 2012 года», — подчеркивается в тексте.

Как отмечается, сумма наложенного на АО штрафа составила порядка Т13,4 млн, который к сегодняшнему дню оплачен в бюджет в полном объеме. При этом 2 млн потребителям будет возвращено примерно Т268 млн. В соответствии с предписанием, практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «ҚазТрансГаз Аймақ» до 18 декабря.

В ближайшее время во всех регионах страны будут проведены пресс-конференции с целью разъяснения порядка возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ, заключили в комитете.