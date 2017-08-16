Понижение температуры воздуха прогнозируют синоптики на всей территории Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 16 августа. КазТАГ – Понижение температуры воздуха ожидается 17-19 августа на всей территории Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».

«По всей территории республики ожидается кратковременное понижение температуры, в северной половине температура ночью до 5-12 тепла, днем до 17-22 тепла; в южной половине температура ночью понизится до 10-17 тепла, днем до 25-35 тепла», — говорится в прогнозе в среду.

При этом отмечается, что антициклон окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. Так, в западной, северо-западной, юго-западной части страны в ближайшие дни будет ясная погода без осадков, а в северной, восточной и юго-восточной части республики ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра.