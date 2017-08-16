Минфин РК намерен объединить системы налоговой и таможенной проверки в 2017 г.

Астана. 16 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Министерство финансов Казахстана намерено объединить системы налоговой и таможенной проверки в 2017 году, сообщил руководитель управления модернизации комитета государственных доходов минфина Жамбыл Сураганов.

«В 2017 году минфин планирует запустить автоматизированную систему таможенного и налогового администрирования. Это то, к чему ведомство шло три года. Таможенное и налоговое администрирование будет проходить в одной информационной системе. Не будет разделения», – сказал Ж. Сураганов в среду в кулуарах форума «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов госдоходов.

Он пояснил, что нынешняя система управления рисками, применяемая в комитете, отслеживает налоговую историю каждого участника, присваивая им свой коридор: зеленый, желтый или красный.

«Если у участника внешнеэкономической деятельности по налоговой части все хорошо, он может поменять свой коридор: с красного — на желтый, с желтого — на зеленый. И проходить таможенный контроль в более быстром порядке. Очень большое количество товаров у нас проходит в зеленом коридоре при минимальных видах контроля. Работник таможни просто осматривает визуально, после этого идет сканирование, и машина проходит дальше без препятствий», – уточнил Ж.Сураганов.

Другим нововведением, по его словам, станет централизованный учет лицевых счетов, который позволит обрабатывать большой объем неструктурированных данных в считанные секунды.

«Мы создаем единый образ налогоплательщика, участника внешнеэкономической деятельности, образ клиента. Раньше, к примеру, в таможне он регистрировался отдельно, самостоятельно приносил документы. До этого проходил регистрацию в налоговых органах. Теперь этого не будет, все будет в одном месте и с одним лицевым счетом», – заключил представитель минфина.