Япония договаривается об организации железнодорожного транзита через территорию Казахстана

Астана. 16 августа. КазТАГ — Меморандумы о сотрудничестве подписаны между нацкомпанией «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), АО «KTZ Express» и японской Nippon Express, сообщила пресс-служба КТЖ.

«В Астане вице-президент по развитию АО «НК КТЖ» Арман Султанов провел переговоры с председателем правления международной транспортно-логистической компании Nippon Express Co., Ltd. Сугиямой Тацуо. Стороны обсудили вопросы организации контейнерных перевозок между странами евразийского континента через территорию Казахстана», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В частности, речь шла о пункте консолидации грузов из стран Юго-Восточной Азии — китайском порте Ляньюньган.

«Мы можем производить перегруз, оформление и обработку грузов в сухом порту СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», что позволяет значительно сократить время осуществления приграничных операций и повысить скорость следования контейнерных поездов», — предложил А.Султанов.

«Стороны отметили необходимость взаимодействия с целью привлечения дополнительных объемов грузов, перевозимых в контейнерах, из Китая, Японии, Кореи в страны Европы, Центральной Азии, Кавказа через территорию Казахстана», — отмечается в сообщении.

Напомним, переговоры состоялись в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего года в Токио.

Как уже сообщал глава правления КТЖ Канат Алпысбаев, терминал в порту Ляньюнган планируется сделать центром консолидации мелких потоков из стран Юго-Восточной Азии.

«У нас идут переговоры с такими крупными производителями, как «Тойота» и «Ниссан», — сказал К. Алпысбаев в апреле 2017 года.

Согласно планам КТЖ намерена увеличить объем перевозок до 2 млн контейнеров в год.